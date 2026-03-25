Una campagna promossa da un'azienda farmaceutica mira a migliorare l'accesso alle cure per l'ipertensione polmonare. L'obiettivo è garantire un intervento più tempestivo per i pazienti affetti da questa condizione. La iniziativa si inserisce in un contesto di attività dedicate alla sensibilizzazione e alla diagnosi precoce, con l'intento di ridurre i tempi di trattamento.

Roma, 25 mar. (Adnkronos Salute) - “Attraverso questa campagna Msd si impegna nel dare musica a un respiro che non ce la fa, e quindi a far comprendere esattamente cosa significhi questa malattia e cosa può comportare sia nella vita personale dei pazienti, spesso giovani, la cui attività viene compromessa, sia al cospetto della malattia stessa, ancora molto rara e per questo più difficile da diagnosticare”. Lo ha detto Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di Msd Italia, oggi a Roma, alla presentazione della campagna di sensibilizzazione sull'ipertensione arteriosa polmonare, ‘Aria di vita - ed è musica per le persone con ipertensione arteriosa polmonare', promossa dalla farmaceutica con il patrocinio di Amip - Associazione malati di ipertensione polmonare e Aipi - Associazione ipertensione polmonare italiana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ipertensione polmonare, Luppi (Msd): "Impegno per arrivare prima ai pazienti"

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L’ipertensione arteriosa polmonare è una malattia rara cronica, progressiva e debilitante, che colpisce cuore e polmoni e provoca sensazioni di mancanza di respiro e fame d’aria. Per le persone che convivono con questa patologia ogni respiro è una scelta. - facebook.com facebook