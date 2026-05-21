Tumori | Hpv-correlati Luppi Msd ‘innovazione e informazione per scelte consapevoli’

Un rappresentante di una grande azienda farmaceutica ha annunciato l’impegno dell’azienda nel settore della prevenzione dei tumori correlati all’HPV. Ha spiegato che l’azienda continuerà a investire in ricerca e sviluppo per migliorare le soluzioni disponibili e rispondere alle esigenze di prevenzione. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione di un progetto dedicato alla promozione della consapevolezza e dell’informazione sul tema, evidenziando l’obiettivo di favorire scelte più informate tra le persone.

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“In un progetto di prevenzione così importante, Msd s’impegna a fornire innovazione, continuando a investire in ricerca e sviluppo per offrire risposte sempre più complete alle esigenze future. Parallelamente, tenendo a mente che l’obiettivo resta fornire conoscenze utili per compiere scelte consapevoli in materia di salute, proseguiamo un’opera di corretta informazione, andando alla ricerca di strumenti innovativi e modalità comunicative che sappiano allineare forma e contenuto”. Lo ha detto Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata Msd Italia, all’incontro con la stampa per presentare i dati dell’indagine condotta da Istituto... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tumori: Hpv-correlati, Luppi (Msd) ‘innovazione e informazione per scelte consapevoli’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tumori: Hpv-correlati, Luppi (Msd) innovazione e informazione per scelte consapevoli Sullo stesso argomento Leggi anche: Luppi (Msd): "Holobox strumento di prevenzione innovativo contro Hpv-correlati" Leggi anche: Tumori Hpv-correlati, indagine: "Potendo 2 su 3 avrebbero fatto prevenzione" Luppi (Msd): Holobox strumento di prevenzione innovativo contro Hpv-correlatiLa campagna vaccinale 'Scrivi oggi il tuo domani', approvata dal ministero della Salute e basata sugli spunti forniti dalle società scientifiche e dalle migliori evidenze cliniche, adotta un approcci ... adnkronos.com Alla Scoperta di Holobox: lo Strumento Innovativo di Sensibilizzazione e Prevenzione contro i Tumori da HPVLeggi come Holobox funzioni come un potente strumento contro i Tumori da HPV, migliorando la comunicazione sulla salute pubblica. Questo articolo esplora in modo completo ... Leggi tutto ... msn.com