Tumori | Hpv-correlati Luppi Msd ‘innovazione e informazione per scelte consapevoli’
Un rappresentante di una grande azienda farmaceutica ha annunciato l’impegno dell’azienda nel settore della prevenzione dei tumori correlati all’HPV. Ha spiegato che l’azienda continuerà a investire in ricerca e sviluppo per migliorare le soluzioni disponibili e rispondere alle esigenze di prevenzione. La dichiarazione è stata rilasciata in occasione di un progetto dedicato alla promozione della consapevolezza e dell’informazione sul tema, evidenziando l’obiettivo di favorire scelte più informate tra le persone.
“In un progetto di prevenzione così importante, Msd s’impegna a fornire innovazione, continuando a investire in ricerca e sviluppo per offrire risposte sempre più complete alle esigenze future. Parallelamente, tenendo a mente che l’obiettivo resta fornire conoscenze utili per compiere scelte consapevoli in materia di salute, proseguiamo un’opera di corretta informazione, andando alla ricerca di strumenti innovativi e modalità comunicative che sappiano allineare forma e contenuto”. Lo ha detto Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata Msd Italia, all’incontro con la stampa per presentare i dati dell’indagine condotta da Istituto... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Tumori: Hpv-correlati, Luppi (Msd) innovazione e informazione per scelte consapevoli
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