L' Università Vanvitelli in visita nell' innovativa energy multifactory di Sorgenia

L'Università Vanvitelli ha visitato l’energy multifactory di Sorgenia, un impianto innovativo nel settore energetico. La visita si è svolta in un momento di crescente attenzione alla sicurezza della rete elettrica e alle strategie per garantire energia in modo più flessibile e sostenibile, in risposta alla crisi energetica internazionale. La struttura rappresenta un esempio di tecnologia avanzata nel settore energetico.

Con l'attuale crisi energetica internazionale, la sicurezza della rete elettrica e le soluzioni per soddisfare il fabbisogno di energia in modo flessibile, sicuro e sostenibile sono al centro del dibattito pubblico. A Termoli la centrale a ciclo combinato di Sorgenia è uno dei primi progetti in. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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Il dottore Cerasuolo, 29 anni appena, parte alla volta degli USA grazie a un dottorato di ricerca dell’Università Vanvitelli. Una missione che unisce attività clinica, studio delle malattie neurovegetative e ricerca scientifica. Un motivo di orgoglio per l’area nord d x.com

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