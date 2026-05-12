Ucraina Vanvitelli e Università di Leopoli | via a cooperazione internazionale

Un accordo di cooperazione internazionale è stato siglato tra l'università Vanvitelli e l'Università di Leopoli, in Ucraina. La collaborazione riguarda progetti di ricerca e scambi accademici tra le due istituzioni. L’intesa è stata annunciata a Roma, il 12 maggio, e mira a rafforzare i rapporti tra gli atenei attraverso iniziative congiunte. Nessun dettaglio sui termini specifici dell’accordo è stato diffuso.

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