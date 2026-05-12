Ucraina Vanvitelli e Università di Leopoli | via a cooperazione internazionale
Un accordo di cooperazione internazionale è stato siglato tra l'università Vanvitelli e l'Università di Leopoli, in Ucraina. La collaborazione riguarda progetti di ricerca e scambi accademici tra le due istituzioni. L’intesa è stata annunciata a Roma, il 12 maggio, e mira a rafforzare i rapporti tra gli atenei attraverso iniziative congiunte. Nessun dettaglio sui termini specifici dell’accordo è stato diffuso.
Roma, 12 mag. (Adnkronos) - E' stato raggiunto un accordo di cooperazione internazionale tra l'ateneo Vanvitelli e l'Università ucraina di Leopoli. Presso la sede napoletana del Rettorato, il Rettore, professor Gianfranco Nicoletti, e la Rettrice, Nataliya Shakhovska, hanno sottoscritto l'intesa di Cooperazione Internazionale tra l'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e L'Università Politecnica Nazionale di Leopoli. Alla firma erano presenti anche il Delegato per l'Internazionalizzazione e la Mobilità, professor Michele Papa e il Direttore Generale dell'ateneo, Carmela Luise....🔗 Leggi su Iltempo.it
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