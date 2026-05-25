I tremori del Parkinson trattati senza bisturi | la terapia innovativa al Policlinico Vanvitelli

Notizia in breve

Al Policlinico Vanvitelli, i pazienti affetti da Parkinson possono usare un caschetto anti-tremore, una terapia innovativa senza bisturi. Questo dispositivo viene indossato dal paziente e mira a ridurre i tremori legati alla malattia. È la prima struttura del Sud a offrire questa soluzione, che rappresenta un’alternativa ai trattamenti tradizionali. La tecnologia è stata introdotta recentemente e si rivolge a chi cerca un metodo non invasivo per gestire i sintomi.