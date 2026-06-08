L' Unione europea punta alla modifica dei parametri Ets Cisl | A rischio centinaia di lavoratori del distretto ceramico

Da ravennatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Unione europea propone modifiche ai parametri Ets, che potrebbero influenzare il settore ceramico. La Cisl avverte che centinaia di lavoratori del distretto ceramico rischiano di perdere il lavoro a causa di queste modifiche. Dopo le dichiarazioni di un rappresentante di Confindustria, i sindacati hanno espresso preoccupazione riguardo alle possibili conseguenze delle nuove politiche europee sulla manifattura locale. La questione riguarda principalmente l’impatto occupazionale nel settore.

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Gli allarmi del settore ceramico si fanno sentire con forza e oggi, a lanciare un appello, dopo il presidente di Confindustria Emanuele Orsini che aveva parlato di politiche europee che andrebbero a "penalizzare la manifattura", sono anche i sindacati. Le critiche arrivano dopo che la Commissione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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