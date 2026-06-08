L' Unione europea punta alla modifica dei parametri Ets Cisl | A rischio centinaia di lavoratori del distretto ceramico
L’Unione europea propone modifiche ai parametri Ets, che potrebbero influenzare il settore ceramico. La Cisl avverte che centinaia di lavoratori del distretto ceramico rischiano di perdere il lavoro a causa di queste modifiche. Dopo le dichiarazioni di un rappresentante di Confindustria, i sindacati hanno espresso preoccupazione riguardo alle possibili conseguenze delle nuove politiche europee sulla manifattura locale. La questione riguarda principalmente l’impatto occupazionale nel settore.
Gli allarmi del settore ceramico si fanno sentire con forza e oggi, a lanciare un appello, dopo il presidente di Confindustria Emanuele Orsini che aveva parlato di politiche europee che andrebbero a "penalizzare la manifattura", sono anche i sindacati. Le critiche arrivano dopo che la Commissione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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