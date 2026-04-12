Forniture di gas Distretto ceramico in allarme | Monitorare stoccaggi prezzi e ricadute sui lavoratori per evitare il peggio
Il settore ceramico nella provincia di Modena si trova a fronteggiare una difficile situazione legata alle forniture di gas. Gli operatori del distretto hanno espresso preoccupazione per la gestione delle scorte, i prezzi e l’impatto sui lavoratori. Si teme che l’estate 2026 possa rappresentare un momento critico, richiedendo un attento monitoraggio delle riserve di gas negli impianti di stoccaggio per affrontare l’inverno.
"-Per il distretto ceramico modenese l'estate 2026 sarà il vero campo di battaglia, da qui in poi dovremo lottare per arrivare all'inverno con scorte di gas adeguate negli impianti di stoccaggio. Chiediamo totale protezione per questo comparto strategico: non possiamo permetterci che lavoratori e.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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