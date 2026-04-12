La Cisl ha espresso preoccupazioni riguardo al settore ceramico, sottolineando che l’estate potrebbe essere un periodo difficile a causa delle tensioni sul fronte energetico. Si prevede che le questioni legate al gas diventino il tema principale, con richieste di un monitoraggio regolare su stoccaggi, prezzi e contratti. La ripercussione di queste difficoltà potrebbe coinvolgere anche i turni di lavoro, la produzione e l’occupazione nel distretto.

"L’estate che ci aspetta sarà il vero campo di battaglia per il distretto ceramico: chiederemo a Confindustria Ceramica un cruscotto periodico di monitoraggio su stoccaggi, prezzi, coperture contrattuali e possibili riflessi su turni, produzioni e occupazione". Sceglie di muoversi per tempo, il leader di Femca Cisl Emilia Centrale, e serra i ranghi, chiedendo si studino, prima che sia troppo tardi, "strategie calibrate". Il caro gas e i costi energetici impazziti con la chiusura di Hormuz, combinati a quel sistema ETS che dragherà, in questo 2026, non meno di 180 milioni di euro di extracosti, stando almeno alle stime più recenti, allungano la loro ombra su un’estate che per il distretto ceramico si annuncia ‘caldissima’.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caro energia, l’allarme della Cisl: "Distretto ceramico preoccupato. Gas, sarà un’estate di battaglie"

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