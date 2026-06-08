L' ultimo atto di Miccichè | la storia di Agrigento pronta a tornare in via Atenea

L’ultimo intervento di Miccichè riguarda il museo Civico di Agrigento, che si trova vicino a tornare in via Atenea. La città si appresta a votare al ballottaggio, con lo spoglio che sta per cominciare. Miccichè ha concluso il suo mandato, concentrandosi sul destino del museo, senza ulteriori dichiarazioni pubbliche. La decisione sul futuro di questa struttura sarà decisa nelle prossime ore.

Agrigento è al voto per il ballottaggio. Fra pochissimo inizierà lo spoglio. Francesco Miccichè conclude il suo mandato parlando del futuro del museo Civico. È un passaggio di consegne ideale tra passato e futuro. Il sindaco spiega che nel 2025 è stato aggiornato il progetto per l’allestimento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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