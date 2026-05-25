L’ultimo atto del Trofeo Bonfiglio Mackenzie e Sun scrivono la storia

Il Trofeo Bonfiglio-Internazionali d’Italia juniores si è concluso al Tennis Club Bonacossa. Jamie Mackenzie e Zinran Sun hanno vinto i rispettivi tornei, scrivendo nuove pagine nella storia della competizione.

Il Trofeo Bonfiglio-Internazionali d’Italia juniores ha chiuso i battenti. Sui campi del Tennis Club Bonacossa la storia è stata riscritta da Jamie Mackenzie e Zinran Sun. Il diciottenne di Düsseldorf, nato ad Auckland, in Nuova Zelanda, ha confermato quanto di buono mostrato nella settimana meneghina, aggiudicandosi il titolo maschile a spese dell’austriaco Thilo Behrmann con il punteggio di 64, 64. Era dal 2013 che il tennis teutonico non saliva sul gradino più alto del podio, allora con Alexander Zverev. Mackenzie è per certi versi simile all’attuale numero 4 del mondo: solidità già evidente. Quest’anno ha deciso di dedicarsi quasi... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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