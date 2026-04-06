Sofia Di Vico morta a 15 anni dolore e folla ai funerali a Maddaloni | Ma lei vive questa è la sua Pasqua

Si sono svolti oggi i funerali di una ragazza di 15 anni a Maddaloni, con molte persone presenti per l’ultimo saluto. La cerimonia ha attirato una grande folla di familiari, amici e conoscenti, che hanno espresso il loro dolore e la vicinanza alla famiglia. Le esequie si sono svolte in un clima di raccoglimento e commozione, mentre alcuni hanno sottolineato che, nonostante la morte, la ragazza “vive” attraverso la memoria e i ricordi condivisi.

«Questa è la Pasqua di Sofia e siamo qui per guardare quello che è accaduto con gli occhi della fede. Sofia vive e il Signore Gesù è venuto per questo. La morte non è l’ultima parola, c’è un amore più grande e che non ci abbandona. Sofia vive». Con queste parole il vescovo di Caserta, don Pietro Lagnese, ha racchiuso il senso profondo e struggente dei funerali di Sofia Di Vico, che si sono svolti questa mattina con grande compostezza nella chiesa della Santissima Annunziata di Maddaloni, gremita in ogni ordine di posto. In un silenzio doloroso, tutta la comunità di Maddaloni sia all’interno che all’esterno della chiesa, ha accompagnato l’ultimo saluto alla 15enne scomparsa giovedì sera, quasi certamente a causa di uno shock anafilattico dopo una cena in un ristorante di Ostia Lido. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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