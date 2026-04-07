Entrambi i governi sperano che il leader europeo possa ottenere un nuovo mandato alle prossime elezioni. La sua figura suscita consensi sia da parte degli alleati occidentali che dai rappresentanti di altre sfere di influenza. La situazione politica nel paese vede una forte attenzione internazionale, con l’attenzione puntata su eventuali sviluppi futuri. Intanto, i rapporti con l’Ucraina e l’Unione Europea restano al centro delle discussioni ufficiali.

Entrambi i governi sperano che Viktor Orbán vinca di nuovo le elezioni, mentre Ucraina e Unione Europea auspicano il contrario Domenica 12 aprile si terranno le elezioni parlamentari in Ungheria, a seguito delle quali verrà formato un nuovo governo. Gli interessi del presidente statunitense Donald Trump e di quello russo Vladimir Putin convergono: entrambi vogliono che vinca di nuovo il primo ministro uscente Viktor Orbán. Al contrario, l’Ucraina e l’Unione Europea preferirebbero di gran lunga sostituirlo. Per la prima volta Orbán è messo male nei sondaggi, e ha concrete possibilità di non essere rieletto. È primo ministro dal 2010: governa in modo autoritario e in 15 anni ha trasformato l’Ungheria in un paese sempre più illiberale. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Il leader europeo che piace a Trump e a Putin

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