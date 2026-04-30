Una telefonata tra il presidente americano e il leader russo è durata oltre un’ora e mezza, durante la quale si è parlato della possibilità di un cessate il fuoco in Ucraina previsto per il 9 maggio. Il presidente ucraino ha dichiarato che sentirà gli Stati Uniti prima di prendere decisioni definitive. La proposta di un accordo di pace sta emergendo in vista di quella data, mentre si attendono sviluppi sui negoziati.

È durata oltre un’ora e mezza la telefonata tra il presidente americano Donald Trump e il leader della Russia, Vladimir Putin. Un colloquio definito dal Cremlino “franco e professionale” nel quale secondo quanto ha fatto sapere il consigliere russo Yuri Ushakov, il capo di Mosca si è detto disponibile a dichiarare il cessate in fuoco in Ucraina, il prossimo 9 maggio. Nel corso della mattinata il Cremlino ha confermato questa intenzione anche per bocca del portavoce di Mosca, Dmitry Peskov, sottolineando che a breve i dettagli «saranno annunciati». La Sempre secondo Ushakov, Trump avrebbe «elogiato la tregua pasquale recentemente dichiarata dalla Russia» e proprio «a questo proposito, Vladimir Putin ha informato la sua controparte americana della sua disponibilità a dichiarare una tregua anche per le celebrazioni del Giorno della Vittoria.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump-Putin: prende forma la proposta del cessate il fuoco in Ucraina il 9 maggio. Zelensky: “Sentirò gli Usa”

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