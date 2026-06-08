Luisa Ranieri ha vinto ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2026 con la serie ‘La Preside’. L’attrice ha annunciato che le riprese della seconda stagione inizieranno a settembre. Ha anche confermato che ci sarà uno spin-off dedicato a Lolita Lobosco. La serie più votata dai giornalisti cinematografici è ‘La Preside’ con Ranieri.

È ‘ La Preside ‘ con Luisa Ranieri il titolo più votato dai giornalisti cinematografici ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2026. La serie Rai di Luca Miniero, nata da un’idea di Luca Zingaretti, ha vinto come ‘ Miglior Dramedy ’. Scopriamo insieme cosa ha rivelato Luisa Ranieri in questa video intervista ai microfoni di SuperguidaTv su una prossima stagione de ‘ La Preside ‘ e su ‘ Lolita Lobosco ‘. Intervista a Luisa Ranieri premiata per ‘La Preside’ ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2026. Luisa Ranieri ha interpretato Eugenia Carfora ne ‘ La Preside ‘. Ispirato alla storia vera della direttrice scolastica di una scuola di Caivano, la serie andata in onda su Rai1 ha conquistato il pubblico e lanciato un importante messaggio sociale come quello della lotta alla dispersione scolastica. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Luisa Ranieri premiata ai Nastri d’argento Grandi Serie 2026: “La Preside 2 si farà, giriamo a settembre. Poi ci sarà Lolita Lobosco” | Intervista

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Luisa Ranieri si ispira a Monica Bellucci ai Nastri d'Argento

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