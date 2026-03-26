Durante il Bif&st, l'attrice Luisa Ranieri ha annunciato dal palco del Petruzzelli che la quarta stagione di Lolita Lobosco sarà realizzata. La notizia è stata accolta con applausi dal pubblico presente, che ha accolto con entusiasmo la partecipazione dell’attrice all’evento a Bari. Ranieri è tornata in città per partecipare alla manifestazione cinematografica e televisiva.

L'attrice napoletana, ospite del Bif&st, ha ritirato ieri il premio 'Arte del cinema'. Accolta dal pubblico con grande calore, ha confermato il ritorno della serie tv che la lega alla città di Bari Lolita Lobosco tornerà sugli schermi tv con la sua quarta stagione. L'annuncio è arrivato dal palco del Bif&st, tra gli applausi del pubblico che ieri ha accolto con calore Luisa Ranieri, arrivata in città per partecipare al Bif&st. Sul palco del Petruzzelli per ritirare il premio 'Arte del cinema', l'attrice napoletana non ha nascosto la sua commozione per l'accoglienza riservatale dalla platea, che l'ha salutata con lunghi applausi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

© Baritoday.it - Il ritorno di Luisa Ranieri a Bari e l'annuncio dal palco del Petruzzelli: Lolita Lobosco 4 si farà

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