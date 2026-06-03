Nastri d’Argento Grandi Serie | svelati i primi vincitori della sesta edizione premiata Luisa Ranieri

I vincitori dei Nastri d’Argento Grandi Serie sono stati annunciati a Napoli. Luisa Ranieri ha ricevuto il premio per “La Preside”, mentre Carlo Verdone e Lino Guanciale sono stati premiati per altre produzioni. Questa è la sesta edizione dell’evento.

Svelati i primi vincitori dei Nastri d’Argento Grandi Serie a Napoli: trionfano Luisa Ranieri per “La Preside”, Carlo Verdone e Lino Guanciale. La grande stagione della serialità televisiva italiana si appresta a vivere il suo momento conclusivo con la consegna dei prestigiosi riconoscimenti di settore. L’assegnazione dei Nastri d’Argento Grandi Serie prenderà ufficialmente il via con la premiazione dell’attrice Luisa Ranieri, la quale inaugurerà l’albo d’oro di quest’anno durante la cerimonia ufficiale fissata per sabato 6 giugno. Il premio conferito all’attrice nasce sia dal valore artistico della sua recitazione sia dall’impatto culturale del progetto a cui ha preso parte. 🔗 Leggi su 2anews.it

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