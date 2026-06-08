Luigi Del Prete è il nuovo sindaco di Frattamaggiore | vittoria al ballottaggio tra omonimi

Da napolitoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Luigi Del Prete è stato eletto nuovo sindaco di Frattamaggiore dopo il ballottaggio. Ha ottenuto circa il 62% dei voti, battendo l’omonimo sfidante. Il candidato, sostenuto da cinque liste di centrosinistra, tra cui il Movimento 5 Stelle e Avs, ha conquistato la maggioranza degli elettori durante la consultazione finale. La vittoria è stata confermata dai dati ufficiali delle sezioni di voto. La proclamazione avverrà nelle prossime ore.

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Luigi Del Prete è il nuovo sindaco di Frattamaggiore. Il candidato di cinque liste dell'area di centrosinistra, tra cui Movimento 5 Stelle e Avs, ha sconfitto al ballottaggio l'omonimo Pasquale Del Prete conquistando oltre il 62% dei consensi. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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