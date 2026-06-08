Nel ballottaggio nell’hinterland napoletano, Giovanni Nappi è stato eletto sindaco di Casalnuovo, mentre Del Prete ha vinto a Frattamaggiore. Questa è la prima volta che il centrosinistra ottiene la vittoria a Casalnuovo. Entrambi i risultati sono stati definiti ufficiali dopo lo scrutinio. Nessun altro dettaglio sui voti o le percentuali è stato comunicato.

Giovanni Nappi è il nuovo sindaco di Casalnuovo dopo il ballottaggio. È una svolta storica per la cittadina a Nord di Napoli: per la prima volta alle elezioni comunali vince il centrosinistra. Il neo sindaco, 52 anni, è un economista e operatore del terzo settore. Nappi, con una coalizione civica di centrosinistra, ha ribaltato il risultato del primo turno e battuto la candidata sindaco del centrodestra Nicoletta Romano, 38 anni, esponente di una coalizione guidata da Forza Italia il cui punto di riferimento era il consigliere regionale e capogruppo di FI, nonché sindaco di Casalnuovo per dieci anni, Massimo Pelliccia. A Frattamaggiore, invece, è Luigi "Gino Casabella" Del Prete il nuovo sindaco. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Ballottaggi, doppio verdetto nell’hinterland napoletano: Nappi a Casalnuovo, Del Prete a Frattamaggiore

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