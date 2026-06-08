L’Unione Europea ha annunciato la fine degli sconti sulle accise energetiche, passando da misure temporanee a investimenti a lungo termine per riformare il sistema energetico. La proposta mira a ridurre le agevolazioni fiscali e a promuovere una transizione verso fonti di energia più sostenibili. L’obiettivo è riorganizzare il settore, sostituendo le misure tampone con interventi strutturali per garantire un approccio più stabile e duraturo.

Dalle misure tampone agli investimenti strutturali: l’Europa indica la strada della transizione energetica. L’Unione Europea ha tracciato una linea chiara sul futuro delle politiche energetiche: basta agli interventi generalizzati come il taglio delle accise sui carburanti, sì invece agli investimenti strutturali capaci di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili. Nei giorni scorsi la Commissione Europea ha confermato che la flessibilità concessa agli Stati membri per affrontare la crisi energetica non potrà essere utilizzata per finanziare riduzioni delle accise o altre misure generalizzate sui carburanti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - L’UE punta a riformare il sistema energetico: fine agli sconti sulle accise

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