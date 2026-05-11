Russia-Ucraina l’annuncio di Putin | La guerra sta per finire E apre ai negoziati con l’Ue

Il presidente russo ha annunciato che il conflitto tra Russia e Ucraina “sta volgendo al termine” e ha aperto alla possibilità di avviare negoziati con l’Unione Europea. La dichiarazione è arrivata il 11 maggio 2026, a Mosca, in un momento in cui si discute di possibili sviluppi diplomatici e di un avvicinamento tra le parti coinvolte nel conflitto. Nessuna conferma ufficiale di accordi già raggiunti o di dettagli specifici sui negoziati.

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Mosca, 11 maggio 2026 – Possibili spiragli diplomatici sul fronte della guerra tra Ucraina e Russia. Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che il conflitto “sta volgendo al termine”, aprendo anche alla possibilità di negoziati con l’Unione Europea. Nel frattempo, da Kiev arriva la conferma della disponibilità di Volodymyr Zelensky a un incontro diretto con il leader del Cremlino, ma non nella capitale russa. Putin: “Il conflitto in Ucraina è vicino alla fine”. Durante la conferenza stampa, organizzata ieri in occasione del Giorno della Vittoria nel primo giorno dei tre di tregua, annunciati da Trump, Putin ha risposto alle domande dei giornalisti parlando dell’evoluzione della guerra in Ucraina.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Questo sarà l’ultimo inverno di Putin La Russia finalmente fa i conti con il gelo mortale Notizie correlate Russia-Ucraina, Putin pronto a trattare: ‘La guerra sta per finire’Il presidente ucrainoVolodymyr Zelenskysarebbe pronto a incontrare personalmente il presidente della RussiaVladimir Putin. Leggi anche: Guerra Russia-Ucraina, Putin apre all’Ue con una condizione Argomenti più discussi: Concordata una tregua di tre giorni tra Russia e Ucraina; Ucraina-Russia, doppio annuncio di tregua ma Kiev non si fida; Tregua Russia-Ucraina? Intervista a Nona Mikhelidze (5.05.2026); Ucraina, l'annuncio di Trump: Ci saranno tre giorni di tregua tra Kiev e Mosca, dal 9 all'11 maggio. Attacco russo nel nord-est #Ucraina, nonostante l'annuncio del cessate il fuoco. Le immagini dei soccorritori a #Berezivska, non lontano dal confine con la #Russia x.com Durante l'invasione dell'Ucraina, cosa si può dire sulla campagna di Sicurezza Interna della Russia nei territori occupati? reddit