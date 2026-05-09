Guerra Russia - Ucraina Putin a sorpresa vuole la pace | Stiamo per concludere pronto a negoziare con Ue

Da virgilio.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente russo ha annunciato che la guerra in Ucraina sta per concludersi e ha espresso la disponibilità a negoziare con l’Unione Europea. La dichiarazione arriva in un momento di tensione, con un'apertura inattesa verso possibili accordi. Tuttavia, ha anche precisato che ci sono condizioni da discutere prima di raggiungere un’intesa definitiva. La notizia ha suscitato reazioni e ha portato a ulteriori analisi sugli sviluppi futuri del conflitto.

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Putin spiazza tutti: "La guerra in Ucraina sta per finire". Apertura ai negoziati con l’Ue, ma Mosca frena sulla tregua oltre l’11 maggio.🔗 Leggi su Virgilio.it

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