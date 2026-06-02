Tensioni Albania-Ue sul mega resort della famiglia Trump sull’isola di Zvernec Rama | E’ un progetto privato
L’autorizzazione per il grande resort sulla piccola isola di Zvernec, realizzato dalla famiglia Trump, ha acceso uno scontro tra Albania e Unione Europea. Il governo albanese ha dichiarato che si tratta di un progetto privato, mentre l’UE ha espresso preoccupazione. Le tensioni sono arrivate in un momento in cui il Paese sta completando le procedure per l’adesione all’Unione Europea.
Roma, 2 giugno 2026 – Tensioni fra Albania e Ue proprio mentre il Paese sta portando avanti tutti i passi per entrare nell’Unione. A determinarle è Donald Trump. O meglio suo genero. E questa volta non c’entrano guerre o dazi. Al centro c’è un progetto che sta dividendo l’opinione pubblica albanese scesa addirittura in piazza per protestare. Il progetto. Infatti il progetto di un maxi resort di lusso a Zvernec, sulla costa meridionale dell'Albania, promosso dal fondo dal genero (marito della figlia Ivanka ) di Donald Trump, Jared Kushner, irrompe nella conferenza stampa tra Edi Rama, primo ministro albanese, e Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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