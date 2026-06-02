Tensioni Albania-Ue sul mega resort della famiglia Trump sull’isola di Zvernec Rama | E’ un progetto privato

Notizia in breve

L’autorizzazione per il grande resort sulla piccola isola di Zvernec, realizzato dalla famiglia Trump, ha acceso uno scontro tra Albania e Unione Europea. Il governo albanese ha dichiarato che si tratta di un progetto privato, mentre l’UE ha espresso preoccupazione. Le tensioni sono arrivate in un momento in cui il Paese sta completando le procedure per l’adesione all’Unione Europea.