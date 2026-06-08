L' Udc Palermo | Sport e comunità un investimento per il futuro della città

Notizia in breve

L'Udc Palermo ha espresso apprezzamento per il Palermo FC e gli altri soggetti coinvolti in un progetto di riqualificazione di uno spazio sportivo. L’intervento mira a rendere l’area più sicura, accessibile e adatta ai giovani del territorio. La decisione riguarda la valorizzazione di un luogo destinato allo sport e alla comunità, senza specificare dettagli sui lavori o sui finanziamenti. La proposta si inserisce in un'iniziativa di intervento diretto sul territorio locale.