L' Udc Palermo | Sport e comunità un investimento per il futuro della città
L'Udc Palermo ha espresso apprezzamento per il Palermo FC e gli altri soggetti coinvolti in un progetto di riqualificazione di uno spazio sportivo. L’intervento mira a rendere l’area più sicura, accessibile e adatta ai giovani del territorio. La decisione riguarda la valorizzazione di un luogo destinato allo sport e alla comunità, senza specificare dettagli sui lavori o sui finanziamenti. La proposta si inserisce in un'iniziativa di intervento diretto sul territorio locale.
Un plauso sentito al Palermo FC e a tutti i soggetti coinvolti in questa straordinaria iniziativa. Restituire ai giovani del nostro territorio uno spazio sportivo riqualificato, sicuro e accessibile non è solo un gesto di attenzione verso la comunità, ma rappresenta un investimento concreto e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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