Venezia l’Udc scommette su 36 esperti per il futuro della città

Lo scorso 18 aprile, l’Unione di Centro ha annunciato ufficialmente la propria lista di 36 candidati al consiglio comunale di Venezia. Questi supporteranno la candidatura di Simone Venturini, in vista delle elezioni che si terranno il 24 e 25 maggio. La presentazione è avvenuta in un evento pubblico, con la lista dei candidati resa nota alla stampa.

L’Unione di Centro ha presentato ufficialmente, lo scorso sabato 18 aprile, la lista dei 36 candidati al consiglio comunale che sosterranno la candidatura di Simone Venturini per la guida della città di Venezia nelle elezioni del 24 e 25 maggio. Il gruppo, guidato dal segretario locale Paolo Bonafè, punta a rappresentare un mosaico di professionisti e cittadini attivi, con l’obiettivo dichiarato di tutelare non solo il patrimonio monumentale, ma anche la vitalità sociale ed economica del territorio. Un mix di competenze civiche tra produzione e servizi. La composizione della lista Udc riflette una volontà di coinvolgere figure radicate nel tessuto operativo veneziano, spaziando dai settori industriali a quelli dei servizi tradizionali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezia, l’Udc scommette su 36 esperti per il futuro della città Notizie correlate Un Hub urbano per il futuro del paese: Pontedellolio scommette su negozi e imprese localiApprovati i documenti per il riconoscimento regionale: Centro storico e Statale 654 nel perimetro del progetto. Comunali 2026, i 36 candidati consiglieri dell'UdcL'Unione di Centro (Udc) ha ufficializzato oggi, sabato 18 aprile, i 36 candidati consiglieri in corsa alle prossime elezioni comunali di Venezia, in...