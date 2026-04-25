Martedì 21 aprile si è svolta l’inaugurazione del nuovo Polo educativo 0-6 “Il Girotondo” a Pieve Vecchia, nel Comune di Lucignano. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti locali, con un momento di apertura dedicato alla presentazione della struttura. L’edificio, situato nella frazione, si inserisce in un progetto di investimento che riguarda la cura e l’educazione dei bambini fino a sei anni.

Arezzo, 25 aprile 2026 – Una giornata partecipata ed emozionante ha accompagnato, martedì 21 aprile, l’inaugurazione del nuovo Polo educativo 0-6 “Il Girotondo ” a Pieve Vecchia, un traguardo significativo per Lucignano e per l’intero territorio della Valdichiana. All’evento hanno preso parte il Sindaco facente funzione, la Giunta comunale, la consigliera regionale Roberta Casini, insieme a educatori, famiglie e soprattutto ai bambini, veri protagonisti del nuovo spazio dedicato alla crescita e all’educazione. L’inaugurazione rappresenta un passaggio importante per il rafforzamento dell’offerta educativa locale, con un investimento concreto nei servizi per l’infanzia e una visione orientata al futuro del territorio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucignano, inaugurato il Polo educativo 0-6 “Il Girotondo”: investimento sul futuro della comunità

Notizie correlate

Inaugurato il nuovo Polo Scolastico di Patrica: un investimento nel futuroIl sindaco Lucio Fiordalisio: “Un percorso lungo e complesso, ma oggi la scuola è già viva e al servizio della comunità” È stato inaugurato oggi il...

Inaugurato il nuovo sistema radiologico Rx polifunzionale: "Un grande investimento per questa comunità"All’ospedale Angioloni di San Piero in Bagno è stato ufficialmente inaugurato oggi il nuovo Sistema radiologico Rx Polifunzionale entrato in funzione...

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Lucignano, inaugurato il Polo educativo Il Girotondo: investimento sul futuro della comunità; Gemelli morti folgorati, il dolore arriva fino ad Arezzo: cordoglio anche tra i cacciatori aretini.

Lucignano, inaugurato il Polo educativo 0-6 Il Girotondo: investimento sul futuro della comunitàUn intervento da oltre 680mila euro per il nuovo polo Il Girotondo, finanziato anche con fondi PNRR: apertura completa prevista a settembre ... lanazione.it