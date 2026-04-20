Assemblea Nuova AGIS Lazio | nuovi interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale regionale

L’Assemblea annuale della Nuova AGIS Lazio si è tenuta nella Sala Biblioteca della Regione Lazio. L’evento è stato presieduto dal presidente Francesco Carducci Artenisio. Durante l’incontro sono stati discussi nuovi interventi finalizzati alla promozione e alla tutela del patrimonio culturale della regione. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti del settore e di enti pubblici coinvolti nelle attività culturali locali.

Roma, 20 aprile 2026 – Si è svolta presso la Sala Biblioteca della Regione Lazio l’Assemblea annuale della Nuova AGIS Lazio, presieduta dal presidente Francesco Carducci Artenisio. “Nel corso dei lavori – dichiara Carducci – sono state presentate alcune rilevanti novità per il comparto culturale regionale. Tra queste, la recente pubblicazione del bando regionale Piano di Interventi Straordinari per la Valorizzazione dei Teatri, delle Sale Cinematografiche, dei Palazzi Storici, dei Luoghi di Culto, degli Spazi Archeologici e Ricreativi del Lazio, previsto dalla L.R. n. 232023, art. 7, commi 3 e 3-bis. Il provvedimento, inizialmente destinato...🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Taranto: riqualificazione aree archeologiche, aggiudicata la gara. Iaia (FdI): “Un altro passo fondamentale per la valorizzazione del nostro patrimonio culturaleÈ stata aggiudicata la gara per il cruciale intervento di "riqualificazione e valorizzazione delle aree archeologiche del Comune di Taranto nella... Leggi anche: Dall’erosione costiera alla valorizzazione del patrimonio: Fondi programma gli interventi 2026