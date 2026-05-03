Adotta un Monumento | studenti protagonisti della valorizzazione del patrimonio di Brindisi

A Brindisi torna anche quest’anno il progetto “Adotta un Monumento”, promosso dall’Associazione Le Colonne con il patrocinio del Comune. L’iniziativa coinvolge gli studenti nella cura e valorizzazione del patrimonio storico e artistico della città. Attraverso questa attività, i giovani si impegnano a conoscere e tutelare i monumenti locali, contribuendo alla loro conservazione e alla promozione del patrimonio culturale.

BRINDISI - Torna anche quest’anno a Brindisi il progetto “Adotta un Monumento”, promosso dall’Associazione Le Colonne con il patrocinio del Comune di Brindisi. Giunto alla decima edizione, “Adotta un Monumento” è una significativa iniziativa educativa e culturale che coinvolge numerosi istituti.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate La valorizzazione del patrimonio e della cultura della Difesa fa tappa sulla formazioneLa Difesa punta sulla formazione per valorizzare quel patrimonio e quella cultura che fanno parte del suo dna. Barboncini protagonisti della solidarietà: il raduno al Beach One a sostegno del Canile di BrindisiUna giornata da vivere con il sorriso, tra code che scodinzolano, momenti di condivisione e tanta, tantissima beneficenza. Contenuti di approfondimento Roma, Adotta un monumento: e la scuola fa rivivere la fontanaRoma, 9 mag. (askanews) – La Fontanella di piazza Santa Croce in Gerusalemme, a Roma, è stata letteralmente adottata dall’Istituto scolastico paritario Cor Jesu. Con una cerimonia davanti alla ... affaritaliani.it Monumenti adottati dalle scuole. Coscienza civica e tutela dei beniPresentato all’Auditorium San Domenico il progetto internazionale La scuola adotta un monumento riservato agli studenti di medie e superiori della città. E’ un’iniziativa nuova per Foligno – spiega ... lanazione.it