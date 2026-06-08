Love village 2026 | Rettore Joan Thiele Mind Enteprises Indie Italia love festival e un' estate di eventi gratuiti a Vasto Marina

L’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Vasto ha annunciato i primi eventi del Love Village 2026, un programma che prevede concerti, spettacoli e iniziative gratuite a Vasto Marina durante l’estate. Tra gli appuntamenti sono previsti concerti con artisti come Joan Thiele e Mind Enteprises, oltre a un festival dedicato alla musica indie italiana. La serie di eventi si svolgerà nel corso della stagione estiva, coinvolgendo cittadini e turisti.

L’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Vasto ha diffuso i primi appuntamenti del Love Village 2026, il contenitore di eventi che accompagnerà l’estate di Vasto Marina con concerti, spettacoli e iniziative dedicate a cittadini e turisti.La programmazione, realizzata in. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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