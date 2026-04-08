Al Lumen DON' T STOP! – One Love for Dre Love | na giornata per celebrare la vita e la carriera di Dre Love figura chiave dell' Hip Hop nazionale
Il 24 maggio 2026, dalle 12.00 alle 24.00, gli spazi del Lumen di Firenze ospiteranno DON'T STOP! One Love for Dre Love, una giornata dedicata a Dre Love, tra le figure più rilevanti nella nascita e nello sviluppo della cultura hip hop in Italia. Dre Love, nome d'arte di Andre Thomas Halyard. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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