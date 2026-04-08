Al Lumen DON' T STOP! – One Love for Dre Love | na giornata per celebrare la vita e la carriera di Dre Love figura chiave dell' Hip Hop nazionale

Da firenzetoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 24 maggio 2026, dalle 12.00 alle 24.00, gli spazi del Lumen di Firenze ospiteranno DON'T STOP! One Love for Dre Love, una giornata dedicata a Dre Love, tra le figure più rilevanti nella nascita e nello sviluppo della cultura hip hop in Italia. Dre Love, nome d'arte di Andre Thomas Halyard. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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