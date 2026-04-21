Mind Enterprises e Joan Thiele protagonisti dell' IILOVE Festival 2026 che anima l' estate vastese

L’IILOVE Festival 2026 si svolgerà a Vasto durante l’estate, con Mind Enterprises e Joan Thiele come protagonisti. Dopo il primo annuncio che ha suscitato entusiasmo tra il pubblico, sono stati definiti i dettagli del programma. La manifestazione torna nella città abruzzese con un cartellone aggiornato e più ampio rispetto alle edizioni precedenti. La data di svolgimento e le modalità di accesso sono ancora in fase di definizione.

Dopo il primo annuncio che ha già acceso l’interesse del pubblico, prende ufficialmente forma il calendario di IILOVE Festival 2026, che torna a Vasto con una proposta rinnovata e ancora più ambiziosa.Saranno tre le date principali di questa edizione: 1, 16 e 17 agosto, all’interno del Love.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Frogstock 2026: Joan Thiele apre la line-up del festivalDal 19 al 22 agosto, il Parco Fluviale di Riolo Terme ospita una nuova edizione di Frogstock, il festival che da oltre trent’anni rappresenta un...