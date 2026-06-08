Lotta alla dispersione scolastica la Provincia punta a fare rete | Sostegno a ragazzi e famiglie

Viene avviato un progetto di orientamento che coinvolge scuole, enti di formazione, istituzioni e servizi. L’obiettivo è creare una rete territoriale per sostenere giovani e famiglie nelle decisioni scolastiche e professionali. La proposta mira a contrastare la dispersione scolastica e a offrire un supporto integrato. L’iniziativa è stata presentata questa mattina presso la sede della Provincia.

Una rete territoriale per accompagnare giovani e famiglie nelle scelte scolastiche e professionali. Questo il cuore del progetto di orientamento presentato questa mattina alla Provincia di Ravenna che vedrà coinvolte scuole, enti di formazione, istituzioni e servizi: una collaborazione a 360. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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