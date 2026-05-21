Al via ' Azioni orientative di rete' | oltre 1000 studenti coinvolti contro la dispersione scolastica
È iniziata l'iniziativa denominata “Azioni orientative di rete” nel territorio di Ferrara, coinvolgendo oltre 1000 studenti, le loro famiglie, docenti e giovani. L'operazione si svolge attraverso la collaborazione di cinque presidi territoriali e una rete stabile tra scuole, enti di formazione e istituzioni locali. Il progetto, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, mira a contrastare la dispersione scolastica e a favorire l'orientamento dei giovani nel percorso educativo.
Più di 1000 studenti, famiglie, docenti e giovani coinvolti, 5 presidi territoriali orientativi e una rete stabile tra scuole, enti di formazione e istituzioni: prende il via l'operazione ‘Azioni orientative di rete per il territorio di Ferrara’, finanziata dalla Regione Emilia-Romagna.Iscriviti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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