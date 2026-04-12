Per scongiurare la dispersione scolastica in Bassa Romagna nasce un nuovo sportello informativo per giovani e famiglie

In Bassa Romagna è stato aperto un nuovo sportello di orientamento scolastico destinato a giovani e famiglie. L’obiettivo principale è aiutare a prevenire la dispersione scolastica e fornire supporto nelle decisioni relative alle scelte formative e post-diploma. Il servizio si rivolge a studenti e genitori, offrendo informazioni e orientamento sui percorsi educativi e le opportunità di formazione disponibili nella zona.

In Bassa Romagna nasce un nuovo sportello di orientamento scolastico, una soluzione pensata per prevenire situazioni di dispersione scolastica e accompagnare i giovani e le famiglie nelle scelte formative e post-diploma.Il progetto è finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, promosso dalla.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Nasce lo “Sportello per assistenti familiari”, nuovo servizio a sostegno di famiglie e caregiverSaranno operativi sul territorio distrettuale otto nuovi sportelli dedicati all’assistenza familiare e al lavoro di cura creando una rete... Rimini punta sull’educazione: nasce “Scuola Plus” contro dispersione scolastica e fragilitàIl Comune avvia “Scuola Plus”, progetto da 70 mila euro per laboratori pomeridiani rivolti a 40 studenti delle scuole Panzini e Di Duccio Il...