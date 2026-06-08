Nel procedimento legale in corso, sono state sollevate critiche rivolte agli avvocati di Alberto Stasi, definendole “imbarazzanti” da alcuni commentatori. La vicenda di Garlasco, a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, continua a essere fonte di acceso dibattito tra professionisti legali, giornalisti e pubblico. La discussione si concentra sulle strategie adottate dagli avvocati e sulla gestione delle procedure giudiziarie, senza che si registrino sviluppi ufficiali nelle indagini o nelle udienze recenti.

Il caso di Garlasco continua a dividere l’opinione pubblica e ad alimentare un confronto sempre più acceso tra consulenti, avvocati, giornalisti e protagonisti indiretti di una vicenda che, a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, resta una delle più discusse della cronaca italiana. Nelle ultime settimane, la riapertura delle indagini che vedono indagato Andrea Sempio ha riportato sotto i riflettori ogni dettaglio dell’inchiesta, trasformando ogni dichiarazione in un nuovo elemento di dibattito. >> Isola dei Famosi 2026, la decisione gela naufraghi e pubblico: cosa succede a poco dal via In questo clima di fortissima esposizione mediatica, ha avuto grande risonanza anche l’intervista concessa da Marco Poggi a Quarto Grado. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - “Loro lo sanno”. Garlasco, le critiche agli avvocati di Alberto Stasi: “Imbarazzante”

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Il delitto di Garlasco. Gli avvocati di Alberto Stasi: Chiederemo revisione del processo.

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