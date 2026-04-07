Il delitto di Garlasco diventa uno show | lo spettacolo a teatro a Milano sul palco anche gli avvocati di Alberto Stasi

Il delitto di Garlasco diventa protagonista di uno spettacolo teatrale a Milano, scritto e diretto da Giuseppe Brindisi. Lo show presenta sul palco due avvocati che hanno seguito il caso, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, e si basa sui dettagli della vicenda giudiziaria. L’evento trasforma un fatto di cronaca in una rappresentazione teatrale, portando in scena persone coinvolte nel procedimento legale.

Da caso di cronaca a vero e proprio show. Il delitto di Garlasco arriva nei teatri italiani, uno ‘spettacolo’ creato e condotto da Giuseppe Brindisi che vedrà sul palco due ospiti che il caso lo conoscono bene: gli avvocati di Alberto Stasi, Giada Bocellari e Antonio De Rensis. ‘Potresti essere tu - Il caso di Garlasco’ andrà in scena per la prima volta giovedì 9 aprile al Teatro Diana di Napoli per poi approdare agli Arcimboldi di Milano, il 4 giugno. “La serata propone un approfondimento su uno dei casi giudiziari più discussi, offrendo al pubblico spunti di analisi, domande e riflessioni sul tema della giustizia e della responsabilità individuale”, si legge nella presentazione dell'evento sul sito del Tam. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Il delitto di Garlasco diventa uno show: lo spettacolo a teatro a Milano, sul palco anche gli avvocati di Alberto StasiLo spettacolo è in programma il 4 giugno agli Arcimboldi. Lo show è stato ideato e verrà condotto da Giuseppe Brindisi ... milanotoday.it

Elisabetta Ligabò Stasi, madre di Alberto Stasi, condannato in via definitiva nel 2021 per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, rompe il silenzio dopo gli ultimi sviluppi del caso. “Quello che sta venendo fuori è sconvolgente. È uno schifo, mi dispiace usare qu - facebook.com facebook