Lorenzo Spolverato protagonista al Milano Film Fest 2026

Da 361magazine.com 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Milano Film Fest 2026, il volto televisivo ha attirato l’attenzione di pubblico e stampa. La manifestazione, diretta da Claudio Santamaria, ha trasformato Milano nella capitale della cultura audiovisiva. L’evento si è svolto con grande partecipazione e ha visto protagonisti numerosi artisti e registi. La presenza del personaggio televisivo ha suscitato interesse tra gli spettatori e i media, contribuendo a rendere l’edizione particolarmente seguita.

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Alla prestigiosa kermesse diretta da Claudio Santamaria, il volto televisivo ha conquistato l’attenzione di pubblico e stampa in un’edizione che ha trasformato Milano nella capitale della cultura audiovisiva. Il Milano Film Fest 2026 si conferma uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi e attesi dell’anno, un evento capace di riunire il meglio del cinema, della televisione, della musica e dell’arte contemporanea in una cornice di respiro internazionale. Sotto la direzione artistica di Claudio Santamaria, la manifestazione è tornata dal 4 al 9 giugno con una seconda edizione ancora più ambiziosa, portando in città oltre 120 film, anteprime, masterclass, incontri con gli autori, spettacoli e proiezioni diffuse nei quartieri milanesi. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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