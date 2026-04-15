Lorenzo Spolverato, noto per la sua partecipazione al Grande Fratello 2024, è stato uno dei volti più discussi del reality. Durante il programma, ha mostrato un carattere deciso e ha avuto una relazione con Shaila Gatta, conclusa proprio alla fine del percorso televisivo. La sua presenza ha attirato l’attenzione sia sui social che sui media, rendendolo uno dei protagonisti principali dell’edizione.

Lorenzo Spolverato è stato tra i concorrenti più chiacchierati del Grande Fratello 2024 dove si è messo in luce sia per il suo carattere fumatino che per la sua storia con Shaila Gatta, conclusasi durante la finale. Il modello milanese è tornato a far parlare di sé nelle ultime ore per una storia pubblicata nel suo profilo Instagram, dov'è molto attivo. L'uomo ha riabbracciato un'ex gieffina con la quale aveva condiviso l'esperienza all'interno del Grande Fratello. Si tratta di Mariavittoria Minghetti, fresca di rottura con Tommaso Franchi. Nella foto pubblicata sui social si vede Lorenzo Spolverato ad un tavolo di un bar insieme alla dottoressa romana e Michael Castorino, anche lui ex concorrente del reality show.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Lorenzo Spolverato insieme ad un’ex protagonista del Grande Fratello: ecco chi

Lorenzo Spolverato manda una nuova frecciatina a Shaila Gatta

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