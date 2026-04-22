Helena Prestes e Lorenzo Spolverato sono stati protagonisti del Grande Fratello 2024, un reality molto seguito in Italia. Durante il programma, i due hanno avuto diversi scontri che hanno attirato l’attenzione dei telespettatori. Recentemente, sono stati visti insieme a Milano, ma il motivo di questa uscita non è stato ancora comunicato ufficialmente. Nessuna delle parti ha rilasciato dichiarazioni sui motivi di questa visita.

Helena Prestes e Lorenzo Spolverato sono stati i protagonisti del Grande Fratello 2024. In quell'occasione, i due si erano messi in mostra per i loro violenti scontri, che avevano tenuto alta l'attenzione del pubblico italiano. In queste ore, l'influencer brasiliana e il modello milanese sono tornati a far parlare di loro. Tutto è iniziato quando Deianira Marzano ha pubblicato una segnalazione nel suo profilo Instagram in cui ha rivelato che i due ex gieffini hanno preso parte ad un evento a Milano di un noto brand di abbigliamento. In effetti, Helena Prestes e Lorenzo Spolverato sono stati invitati all' evento di Guess, svoltosi in occasione della settimana dedicata al design nel capoluogo lombardo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Helena Prestes insieme a Lorenzo Spolverato a Milano: svelato il motivo

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