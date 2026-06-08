Lorenzo Radice, nato nel 1981 a Legnano, è ancora sindaco della città dopo la riconferma. Attualmente si occupa anche di gestione dell’ex Manifattura, una delle aree centrali per lo sviluppo locale. Radice ha mantenuto la carica di primo cittadino nelle ultime elezioni comunali. La sua attività si concentra sulla gestione delle aree industriali dismesse e sulla promozione di progetti di riqualificazione urbana.

Legnano, 8 giugno 2026 – Nato a Legnano nel 1981, Lorenzo Radice, sindaco di Legnano riconfermato ieri dopo il ballottaggio, è sposato con Silvia, ha tre figli e ha una formazione come manager nel settore del no-profit e del sociale che lo ha condotto a occupare il posto di responsabile dell’innovazione strategica alla Fondazione Istituto Sacra Famiglia ONLUS. Politicamente attivo nel centrosinistra, aveva già accumulato un’esperienza come consigliere comunale prima di essere eletto sindaco nell'ottobre del 2020, all’indomani delle vicissitudini che avevano portato alla caduta anticipata della giunta guidata dal sindaco Gianbattista Fratus. Legnano - Radice vince ballottaggio confermato sindaco La questione del termovalorizzatore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lorenzo Radice, il manager sociologo è ancora sindaco a Legnano: ora la sfida dell’ex Manifattura

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