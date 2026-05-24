Elezioni comunali 2026 a Legnano urne aperte | sfida tra Lorenzo Radice Mario Almici Carolina Toia e Federico Amadei

Da ilgiorno.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le elezioni comunali a Legnano si svolgono oggi e domani con orari dalle 7 alle 15 e dalle 7 alle 13 rispettivamente. Sono in corsa quattro candidati: Lorenzo Radice, Mario Almici, Carolina Toia e Federico Amadei. Le urne sono aperte per scegliere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. La consultazione durerà due giorni, coinvolgendo gli elettori della città in provincia di Milano.

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Legnano (Milano), 24 maggio 2026 – Oggi, domenica 24 (dalle 7 alle 15) e domani, lunedì 25 maggio (dalle 7 alle 13), urne aperte anche a Legnano, in provincia di Milano. Ma nella Città metropolitana si eleggeranno i sindaci e si rinnoveranno i consigli comunali anche in altri 8 Comuni.  Cinque di loro sono superiori a 15mila abitanti: oltre a Legnano, Bollate, Corsico, Parabiago e Segrate. Gli altri quattro sono Baranzate, Cuggiono, Magnago e Vittuone. L'eventuale turno di ballottaggio, che riguarda i cinque Comuni superiori a 15mila abitanti oppure quelli dove al primo turno i primi due candidati arrivano in parità, si terrà domenica 7 e lunedì 8 giugno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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