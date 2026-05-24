Le elezioni comunali a Legnano si svolgono oggi e domani con orari dalle 7 alle 15 e dalle 7 alle 13 rispettivamente. Sono in corsa quattro candidati: Lorenzo Radice, Mario Almici, Carolina Toia e Federico Amadei. Le urne sono aperte per scegliere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. La consultazione durerà due giorni, coinvolgendo gli elettori della città in provincia di Milano.

Legnano (Milano), 24 maggio 2026 – Oggi, domenica 24 (dalle 7 alle 15) e domani, lunedì 25 maggio (dalle 7 alle 13), urne aperte anche a Legnano, in provincia di Milano. Ma nella Città metropolitana si eleggeranno i sindaci e si rinnoveranno i consigli comunali anche in altri 8 Comuni. Cinque di loro sono superiori a 15mila abitanti: oltre a Legnano, Bollate, Corsico, Parabiago e Segrate. Gli altri quattro sono Baranzate, Cuggiono, Magnago e Vittuone. L'eventuale turno di ballottaggio, che riguarda i cinque Comuni superiori a 15mila abitanti oppure quelli dove al primo turno i primi due candidati arrivano in parità, si terrà domenica 7 e lunedì 8 giugno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Elezioni comunali 2026 a Legnano, urne aperte: sfida tra Lorenzo Radice, Mario Almici, Carolina Toia e Federico Amadei

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elezioni a Legnano, sfida a quattro tra Toia, Amadei, Radice e AlmiciA Legnano si vota il 24 e il 25 maggio per scegliere il nuovo sindaco e i membri del consiglio comunale.

Legnano, Carolina Toia sfida il voto: una nuova visione civicaIl 10 aprile 2026, a Legnano, è stata annunciata la candidatura di Carolina Toia alla carica di sindaco, dando il via ufficiale alla campagna...

Temi più discussi: Elezioni a Legnano, sfida a quattro tra: Toia, Amadei, Radice e Almici; Candidati, liste, programmi, istruzioni per il voto: tutto quello che c'è da sapere per le elezioni a Legnano; Elezioni amministrative, i duelli in Lombardia: i candidati nei Comuni che possono andare al ballottaggio; Elezioni comunali Legnano 2026: risultati.

Elezioni comunali 2026 in provincia di Milano, urne aperte: i Comuni e i candidati sindacoMilano, 24 maggio 2026 – Sono nove i Comuni della Città metropolitana di Milano in cui si voterà oggi, domenica 24 (dalle 7 alle 23) e domani, lunedì 25 maggio (dalle 7 alle 15) per eleggere i sindaci ... ilgiorno.it

Elezioni comunali nel Milanese, nove Comuni alle urne (93 in tutta la Regione): i candidati e quando si votaIn Lombardia 79 Comuni alle urne hanno meno di 15mila abitanti, 14 con più di 15mila. Qui, se nessuno vincerà al primo turno, è previsto il ballottaggio il 7 e l'8 giugno. milanotoday.it