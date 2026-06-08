Lorenzo Mazzoni supera i 6000 punti nel decathlon fine settimana da ricordare per l' atletica cesenate
Un atleta locale ha superato i 6000 punti nel decathlon durante il fine settimana, segnando un risultato di rilievo. La manifestazione ha visto anche altre prestazioni di rilievo a livello nazionale e regionale, contribuendo a un fine settimana ricco di successi per l’atletica della zona. Gli eventi hanno coinvolto diversi atleti e discipline, sottolineando l’attività intensa e i risultati importanti raggiunti in questa fase della stagione.
Un fine settimana da ricordare per l’atletica locale, che ha raccolto risultati di prestigio sia a livello nazionale sia regionale. A Bressanone, ai Campionati Italiani Allievi di prove multiple, Lorenzo Mazzoni ha centrato uno dei migliori risultati della sua giovane carriera sportiva, chiudendo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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