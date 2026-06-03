Campionati regionali in città nel fine settimana festa delle staffette per l' Atletica Endas Cesena

Da cesenatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel fine settimana si sono svolti i campionati regionali assoluti di atletica leggera al campo di Cesena, con oltre mille atleti partecipanti provenienti da diverse zone. La manifestazione si è svolta in due giornate caratterizzate da un alto livello tecnico e da condizioni climatiche calde. Durante l’evento si è anche tenuta la festa delle staffette, con molte squadre impegnate nelle varie discipline.

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Un fine settimana intenso, caldo sotto tutti i punti di vista, ma ricco di soddisfazioni. I Campionati regionali assoluti di atletica leggera andati in scena al campo di Cesena hanno regalato due giornate di alto livello tecnico, con oltre un migliaio di atleti provenienti da tutta. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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