Campionati regionali in città nel fine settimana festa delle staffette per l' Atletica Endas Cesena

Notizia in breve

Nel fine settimana si sono svolti i campionati regionali assoluti di atletica leggera al campo di Cesena, con oltre mille atleti partecipanti provenienti da diverse zone. La manifestazione si è svolta in due giornate caratterizzate da un alto livello tecnico e da condizioni climatiche calde. Durante l’evento si è anche tenuta la festa delle staffette, con molte squadre impegnate nelle varie discipline.