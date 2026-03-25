Nei prossimi giorni, potrebbero avere luogo colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti in Pakistan, secondo quanto annunciato dal capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno presentato un piano in 15 punti per porre fine alla guerra e avviare negoziati. Le autorità iraniane non hanno ancora confermato ufficialmente la possibilità di incontri diretti.

Il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica Rafael Grossi, ha affermato che nei prossimi giorni potrebbero esserci colloqui diretti tra Iran e Stati Uniti in Pakistan. "Credo questa bella settimana a Islamabad", ha sottolineato. Secondo quanto riferito da Reuters, gli Stati Uniti hanno inviato all'Iran un piano in 15 punti per porre fine alla guerra Il piano è stato recapitato tramite il Pakistan. Non è chiaro se Israele aderisca alla proposta, né se Teheran sia disposta ad accettare il documento come base per i negoziati. Funzionari pakistani hanno dichiarato che la proposta riguardava in linea generale l'allentamento delle sanzioni, una riduzione del programma nucleare iraniano, restrizioni al programma missilistico balistico e l'accesso per la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, piano in 15 punti degli Usa per porre fine alla guerra e negoziati nel fine settimana

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