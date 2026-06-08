L’ombra dell’albero | proiezioni incontri e musica dal vivo al Museo Madre
Dal 5 al 21 giugno, il Museo Madre ospiterà la seconda edizione di “L’ombra dell’albero”, una rassegna di video d’artista che si svolgerà nella Sala Madre e nel patio del secondo cortile. La programmazione prevede proiezioni, incontri e musica dal vivo.
Il Madre, museo d’arte contemporanea della Regione Campania, presenta la seconda edizione de “L’ombra dell’albero”, rassegna di video d’artista che dal 5 al 21 giugno animerà gli spazi della Sala Madre e del patio del secondo cortile con proiezioni, incontri e musica dal vivo.Il programma. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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