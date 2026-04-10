L’Università di Parma per i diritti umani | dal 14 al 23 aprile incontri proiezioni dibattiti presentazioni
Dal 14 al 23 aprile, l’Università di Parma organizza una serie di eventi dedicati ai diritti umani, tra incontri, proiezioni, dibattiti e presentazioni. La manifestazione si svolge nell’ambito delle attività dell’Ateneo, che si impegna a promuovere la conoscenza e la sensibilizzazione su questa tematica. L’iniziativa coinvolge studenti, docenti e relatori esterni, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento su questioni di rilevanza sociale e civile.
L’Università di Parma per i diritti umani: dal 14 al 23 aprile un ventaglio di iniziative che testimoniano una volta di più l’attenzione e l’impegno dell’Ateneo su un tema cruciale, di civiltà, che non può non essere prioritario per chi, come un’Università, ha nella propria missione la formazione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Inaugurazione dell’Anno Accademico all’Università del Sannio sui diritti umaniOspite d’eccezione sarà Matteo Garrone, regista più volte candidato all’Oscar, sceneggiatore e produttore cinematografico di rilievo internazionale.
Estate INPSieme Senior 2026: le FAQ dell’INPS per coniugi, accompagnatori e figli con disabilità grave ammessi al bando. Iscrizioni dal 23 marzo al 14 aprileGuida completa alle risposte ufficiali del bando Estate INPSieme Senior 2026: requisiti, scadenze, modello ISEE, accompagnatori, scorrimento...
Temi più discussi: Collaborazione a tempo parziale a.a. 2025-26; Nuovo campus per i 500 studenti di Medicina a Piacenza, inaugurata la casa dell’Università di Parma; Dal 13 aprile all’Università di Parma la Paper Week; Università di Parma e Politecnico di Torino: nuove progettualità in comune e collaborazione ancora più stretta.
Università di Parma: Paper Week 2026Dal 13 al 19 aprile 2026 si svolge la Paper Week all'Università di Parma, con eventi dedicati a carta, cartone e riciclo. controcampus.it
Fondazione Cariparma incrementa il sostegno per le borse di studio per i dottorati di ricerca dell’Università di Parma - VideointervisteFondazione Cariparma incrementa il suo sostegno per le borse di studio per i dottorati di ricerca dell’ Università di Parma. Si passa da 600 mila euro ad oltre 1,5 milioni. La somma servirà a finanzia ... gazzettadiparma.it
Ancora una volta spazi pubblici, in questo caso dell'Università di Parma, destinati al culto musulmano, una religione che non ha mai rispettato quanto previsto dall'art.8 della Costituzione e cioè l'intesa con lo Stato. Giusto mercoledì scorso avevo denunciato in - facebook.com facebook
Università di Parma e Politecnico di Torino: nuove progettualità in comune e collaborazione ancora più stretta #rassegnastampa #PoliTO via @emiliaromagnago x.com