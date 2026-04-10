L’Università di Parma per i diritti umani | dal 14 al 23 aprile incontri proiezioni dibattiti presentazioni

Dal 14 al 23 aprile, l’Università di Parma organizza una serie di eventi dedicati ai diritti umani, tra incontri, proiezioni, dibattiti e presentazioni. La manifestazione si svolge nell’ambito delle attività dell’Ateneo, che si impegna a promuovere la conoscenza e la sensibilizzazione su questa tematica. L’iniziativa coinvolge studenti, docenti e relatori esterni, offrendo uno spazio di confronto e approfondimento su questioni di rilevanza sociale e civile.