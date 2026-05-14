Alla Casa Museo Lodovico Pogliaghi al Sacro Monte di Varese si terranno due concerti tra maggio e giugno. La rassegna musicale si inserisce nell’ambiente che un tempo ospitava l’atelier dell’artista milanese. Gli eventi rappresentano un ritorno della musica dal vivo in questa sede, offrendo agli spettatori un’occasione di ascolto in un contesto storico e artistico. I dettagli sui programmi specifici dei concerti non sono ancora stati comunicati.

Torna la musica alla Casa Museo Lodovico Pogliaghi al Sacro Monte di Varese. Sono due i concerti in programma tra maggio e giugno, nell’elegante cornice che ospitò l’atelier dell’artista milanese. A fare da sfondo alle esibizioni è infatti il modello in gesso originale della porta del Duomo di Milano, l’opera più importante di Pogliaghi. Sarà l’esperienza de “Il viaggio“ ad inaugurare i concerti estivi alla casa museo. Domenica 24 maggio alle 16.30 un intreccio di parole e di suoni racconterà il viaggio in ogni sua forma: dal Grand Tour al “folle volo“ di Ulisse, fino alla corsa di Orlando alla ricerca di Angelica. E ancora migrazioni, pellegrinaggi, viaggi psichedelici e il viaggio più importante di tutti: quello che ognuno intraprende per scoprire se stesso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casa Museo Lodovico Pogliaghi. Torna la musica dal vivo

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