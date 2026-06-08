L' ombra del triplo finanziamento sullo studentato di Scalo Romana | Prezzi già calmierati con altri fondi?

Il progetto di uno studentato con 448 posti letto all'ex Villaggio Olimpico di Scalo Romana prevede un finanziamento triplo. La domanda riguarda se altri fondi abbiano già contribuito a mantenere bassi i prezzi degli affitti. Non sono stati forniti dettagli su importi, modalità di finanziamento o sulla tipologia delle camere offerte. La questione rimane aperta, senza dati ufficiali che chiariscano l'entità e la provenienza degli aiuti economici già concessi al progetto.

Quante volte Coima ha ottenuto finanziamenti o comunque benefici per calmierare i 448 posti letto che saranno offerti a canoni ribassati nello studentato che verrà aperto a settembre 2026 all'ex Villaggio Olimpico di Scalo Romana? In assenza di numeri precisi su quantità e tipologia di camere, e. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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