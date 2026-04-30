Studentato Scalo Romana | il rischio affitti dopo il triennio agevolato

Negli ultimi mesi, gli studenti che vivono presso lo studentato dello Scalo Romana hanno riscontrato un aumento significativo dei canoni di affitto. Dopo tre anni di tariffe agevolate, i canoni sono saliti da circa 255 euro a circa 995 euro mensili. Questa variazione riguarda in particolare gli studenti iscritti a un'università statale con un Isee fino a 24 mila euro. La questione sta attirando l’attenzione tra gli interessati e le associazioni di categoria.

? Cosa sapere Marina Brambilla segnala aumento canoni Scalo Romana da 255 a 995 euro dopo tre anni.. Il rincaro colpisce gli studenti Statale con Isee fino a 24.000 euro a Milano.. Marina Brambilla ha lanciato un allarme concreto a Palazzo Marino sulla gestione dei posti letto nello Scalo Romana, dove i canoni di 255 euro per gli studenti della Statale dureranno solo per i primi tre anni. La questione riguarda l’ex Villaggio Olimpico, destinato a diventare uno studentato con 135 posti riservati al diritto allo studio. Sebbene l’accesso a queste strutture sia fondamentale per la vicinanza alla sede universitaria, la rettrice dell’Ateno ha evidenziato una scadenza temporale che preoccupa chi dovrà abitare quelle stanze.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Studentato Scalo Romana: il rischio affitti dopo il triennio agevolato Notizie correlate Manifestazione al futuro studentato di Scalo Romana: "L'edilizia convenzionata è diventata un business"Un flash mob all'ex Villaggio Olimpico, destinato a diventare uno studentato per universitari, da parte di alcuni comitati di base per il diritto... Sos affitti, il piano della Regione. Uno studentato diffuso nei quartieri grazie all’utilizzo di 210 alloggi AlerVia libera della Regione alla realizzazione di uno studentato universitario diffuso nei quartieri Calvairate, Molise e Niguarda attraverso l’utilizzo... Una raccolta di contenuti Si parla di: Studentato olimpico, la rettrice della Statale svela il bluff: Dopo tre anni mille euro a stanza; Milano | Scalo Romana – Cantieri vari in zona: aprile 2026. Studentato Villaggio Olimpico, l’allarme della rettrice: Affitti a 255 euro solo per 3 anni, poi l'impennataLa denuncia della rettrice Brambilla sul futuro dello studentato allo Scalo Romana: canoni agevolati a termine. E, sempre sul diritto allo studio, il nodo della classe media: È la meno tutelata ... milanotoday.it