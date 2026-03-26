Manifestazione al futuro studentato di Scalo Romana | L' edilizia convenzionata è diventata un business

Lunedì scorso si è svolto un flash mob presso l'ex Villaggio Olimpico, che sarà trasformato in uno studentato per studenti universitari. La manifestazione è stata organizzata da alcuni comitati di base che si occupano di diritto all'abitare. Durante l'evento, i manifestanti hanno preso posizione sulla questione dell'edilizia convenzionata, definendola come un settore diventato un vero e proprio business.

Un flash mob all'ex Villaggio Olimpico, destinato a diventare uno studentato per universitari, da parte di alcuni comitati di base per il diritto all'abitare, si è svolto lunedì scorso. Il luogo non è stato scelto a caso, visto che si tratterà dello studentato più grande d'Italia, ma sarà anche molto costoso per la maggior parte degli studenti, pur con 450 posti a canone calmierato. Non solo: Coima, proprietaria della struttura, ha già fatto sapere che intende chiedere agli enti pubblici di riconoscerle gli extracosti sorti durante la costruzione. In parallelo è stata pubblicata una mappa degli studentati, realizzata dai comitati insieme alle liste universitarie, per “fotografare” la situazione milanese di questi luoghi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Manifestazione al futuro studentato di Scalo Romana: "L'edilizia convenzionata è diventata un business" Articoli correlati Leggi anche: Il Comune pronto a correre ai ripari: "Nel Piano di governo del territorio più edilizia convenzionata e sociale" Prima casa, un aiuto alle famiglie di reddito medio: il Comune di Forlimpopoli lancia l’edilizia convenzionataPossono accedere agli alloggi i cittadini con un Isee non superiore a 40 mila euro, per i quali l’immobile rappresenti la prima casa Un supporto per...