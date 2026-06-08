Le autorità hanno scoperto che un gruppo coinvolto nel traffico illegale di armi avrebbe collegamenti con attività di reclutamento di mercenari in Africa e pratiche di riciclaggio di denaro con criminali di guerra. Le indagini puntano a chiarire i legami tra queste operazioni e la strage avvenuta a Crans Montana. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali responsabilità e approfondire i collegamenti tra traffico di armi e eventi violenti.

Traffico illegale di armi, reclutamento non autorizzato di mercenari in Africa e riciclaggio di denaro in collaborazione con criminali di guerra. Sono queste le accuse che uno dei legali delle vittime dell'incendio del locale di Crans-Montana avrebbe formalmente presentato davanti alle procure di Sion, Parigi e Berna nei confronti di Daniel Donnet-Monay. Gli addebiti, riportati dalla stampa elvetica, proiettano nuove ombre sulle attività dei coniugi Jacques e Jessica Moretti, indagati per la strage di Capodanno in cui hanno perso la vita 41 persone e altre 115 sono rimaste ferite. Il collegamento tra Donnet-Monay e i Moretti risiederebbe nel fatto che sarebbe stato proprio lui, attraverso la fiduciaria da lui fondata, la Aags, a rendere possibile l'apertura del disco-pub a Crans concedendo ai coniugi un prestito di ventimila euro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'ombra del traffico d'armi sulla strage di Crans Montana: nuovi guai per i Moretti

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